巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）關於俄烏戰爭具爭議的發言引起美國和歐盟的不安後，阿摩林（Celso Amorim）9日抵達基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討停止戰爭的可能。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，美國和歐洲國家捐贈防禦軍備。魯拉在4月訪問中國時表示，歐美國家通過捐贈烏克蘭軍需鼓勵衝突。這些國家政府則表示，如果沒有他們的支援，烏克蘭將被俄羅斯吞併。

美國政府發言人當時表示，巴西的立場存在嚴重問題，巴西正在「鸚鵡學舌」俄羅斯和中國關於俄烏戰爭的宣傳。阿摩林說這一指控「荒謬」。

在西方強權施壓下，魯拉決定將阿摩林派往基輔，被視為試圖重新平衡巴西在俄烏衝突中的立場。巴西主張與中立國家建立一個「和平俱樂部」來促成停止戰爭的協議。但專家認為這並非易事。

巴西外交部否認阿摩林訪問基輔的時間點是為了配合魯拉參加本月稍晚在日本舉行的七大工業國集團（G7）峰會，說阿摩林的烏克蘭之行僅以烏克蘭當局的議程為條件。

根據美國期刊「美洲季刊」（Americas Quarterly）主編、巴西問題專家溫特（Brian Winter）的觀察，阿摩林訪問烏克蘭是為試圖改變西方列強對魯拉發言的觀感，以改善巴西與七國集團的對話環境，幫助推動巴西的其他國際議程，如南方共同市場（Mercosur）和歐盟之間的環境和貿易協議。

根據巴西政府的說法，魯拉將試圖說服七國集團領袖，巴西是重啟七國集團與由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家（BRICS）之間某種對話的理想橋梁，並恢復20國集團（G20）的功能和治理。巴西將從明年起擔任G20輪值主席國。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）評估，這也是歐美國家希望看到巴西扮演的角色。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，七國集團一直向烏克蘭提供財政和軍事援助。對美國來說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的勝利將代表威權政府對民主國家，以及一個歷史敵人的勝利。

史圖恩克表示，阿摩林的基輔之行也是為了改善巴西的外交地位，引起歐美國家的關注，並試圖幫助阿根廷與國際貨幣基金（IMF）談判債務。

不過，就算巴西總統改善其在俄烏衝突問題上的立場，國際社會對和平調解可能很快生效的期望仍很低。在歐洲冬天過後，俄羅斯和烏克蘭都在準備反攻，兩國似乎更關注戰場上的勝利，而非促進和平結束衝突。