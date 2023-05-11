興富發建設台中南屯「文心愛悅」建案昨（10日）中午拆除塔吊（固定式起重機）時，疑因鋼索斷裂，重逾3公噸的吊臂從31樓高處掉落、砸進中捷軌道，行駛中的捷運列車直接撞上，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場身亡、另有10人輕傷。過去曾教導過林的台大法律系教授李茂生沉痛表示，「沒想到這樣就走了，不勝唏噓」。

李茂生昨（10日）晚間在臉書發文表示，他從電視上得知中捷吊臂事故的死者是林淑雅，讓他相當錯愕，回憶起過去林曾是司法院長許宗力的學生，「以前在上我研究所的課時，喜歡發言，非常特殊、優秀」。

李茂生透露，過去他曾到靜宜演講過兩次，其中一次就是林邀請的，演講結束後，兩人還一起到一家很有特色的餐廳吃飯，最後林還送他到高鐵站，「沒想到這樣就走了，不勝唏噓」。

台中地檢署檢察官昨晚會同法醫相驗，初步判定死者因意外事故造成頭部及肢體等多重外傷，導致創傷性併中樞神經性休克而死亡，檢方將進一步清查捷運行車安全機制等事證，釐清相關刑事責任。