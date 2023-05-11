中華電4月自結合併營收為170.8億元，較去年同期減少3.0%；營業淨利為42.3億元，較去年同期增加6.1%；歸屬於母公司業主之淨利為33.3億元，年增加6.8%，EBITDA為75.3億元，年增加2.9%，稅後EPS為0.43元。累計前4月歸屬於母公司業主之淨利為129.8億元，年增加6.5%，EBITDA為295.8億元，年增加3.2%，稅後EPS為1.67元。

中華電4月電信核心業務延續優異表現，5G用戶數與整體090門號數持續增加，國際漫遊營收持續帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增7.1%，連續25個月成長，續創佳績。行動月租型ARPU(每用戶平均收入)則年增4.6%，亦已連續25個月上揚。固網寬頻業務表現穩定，家用Wi-Fi營收持續攀升，帶動寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。

台灣大4月自結合併營收136.9億元，EBITDA為28.6億元，營業利益13.8億元，稅後淨利9.5億元，稅後EPS為0.34元；自結前4月合併營收567.0億元，較去年同期成長8%，EBITDA為115.4億元，營業利益56.7億元，稅後淨利為36.7億元，稅後EPS為1.3元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，智慧型月租用戶ARPU連續23個月年成長，達2.6%。多元產品與服務有效提高黏著度下，4月月租用戶退租率維持低檔，僅0.70%。好速專案供裝區再擴大，服務範圍涵蓋全台近85%家戶，有助家用寬頻市佔持續提升。台灣大基於電信本業天賦，跨足電信金融，向月租用戶推出全新世代先買後付服務「大哥付 你分期」，在4月27日正式於momo購物網上線，滿足多元消費族群金融需求，並強化集團競爭優勢。此外，台灣大攜手momo，持續拓展點數經濟生態圈，mo幣方案用戶佔momo電商營收已近一成。5月20日即將舉辦首次mo幣多會員日活動，用戶將可在momo購物網獨享24小時多項購物優惠，近一步提高用戶黏著度。

遠傳4月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為71.50億元、26.22億元與9.02億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為4.0%、5.2%與23.6%，4月稅後EPS為0.28元，不僅連續3個月延續雙位數成長動能，更創下連續22個月正成長；累計至今年4月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為2.3%、5.0%與19.7%，分別達294.55億元、105.67億元與36.56億元；累計稅後每股EPS為1.12元。

受惠於國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，遠傳4月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到718.1萬，月租型客戶流失率維持低檔；遠傳行動通訊業務穩健向上，受惠於客戶升級至5G帶動ARPU上揚，行動服務營收年成長率達3.9%，連續26個月正成長。