momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年4月雖面臨去年高基期，momo營運亦再締歷史同期新高，單月全公司合併營收約為79.6億元，年增4.1%，其中momo網路購物營運表現亦改寫歷史同期最佳表現，業績佔比達96%，營收較去年同期成長5.5%。

富邦媒表示，解封旅遊商機持續為4月營收注入成長動能，無論是行李箱與旅遊相關等商品買氣續旺；而適合戶外活動的運動品牌商品，也繳出亮眼的銷售成績。母親節早鳥商機則於4月份中下旬陸續湧現，美妝保養、甜點美食、按摩椅的消費需求提升。而功能性保健品如益生菌、魚油、高蛋白等，以及美顏窈窕膠原蛋白、酵素等商品也有不錯的銷售表現。

富邦媒今年1月至4月合併營收約330.8億元，較去年同期成長8.2%，再創歷年同期新高。

5月母親節商機持續升溫，momo購物網《寵愛女神節》暖身慶檔期開跑至今全站人流年增3成，momo《寵愛女神節》好康再升級，希望能衝高銷售成績。

momo深化企業永續力，在證交所「第九屆公司治理評鑑」中，於維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面綜合評鑑指標中，連續七年榮獲「公司治理評鑑前5%」，並五度名列「市值100億元以上之非金融電子類10%」殊榮；富邦媒亦連續兩年獲選「《遠見》ESG企業永續獎」肯定，於獲獎率僅19.5%的激烈競爭中脫穎而出，授頒「ESG綜合績效-服務業」楷模獎殊榮。