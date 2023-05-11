長榮航空4月客運營收105.14億元，月增10.56%，年增1505.96%；長榮航空表示，4月載客率表現亮麗，持續發揮身處轉運樞紐的特色，加上歐、美航網布局完整，轉機旅客穩定成長，越太平洋航線持續暢旺，歐、美航線載客率仍維持95%以上的水準，帶動東南亞、東北亞航線載客率也同步呈現成長趨勢，平均載客率近80%。

在東北亞航線方面，因應日本賞櫻旺季，除了復飛台北-小松航線，台北-仙台、台北-東京航線也相繼增班，4月份日本航線已達到每週112班的規模，此外也因應旅行社需求，飛航15架次的台北-青森包機、6架次的台北-松山包機、6架次的台北-褔岡包機、台北-名古屋包機18架次。

長榮航空5月開始台北-舊金山、台北-芝加哥、台北-米蘭航線陸續增班，北美航線將達每週84班、歐洲航線每週32班，東南亞航線每週140班，客運營收可望持續成長，其中越南每週42班、菲律賓每週35班，密集的航班除了吸引轉機旅客外，也利於進一步開發往返台菲、台越商務客市場。