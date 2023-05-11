天舟六號貨運太空船與太空站組合體完成交會對接，運送「貨物」大不同。（中國航天科技集團）

天舟六號貨運太空船與太空站組合體完成交會對接，運送「貨物」大不同。（中國航天科技集團）

天舟六號貨運太空船與太空站組合體完成交會對接，運送「貨物」大不同。（中國航天科技集團）

大陸微信公眾號「中國載人航太」11日消息，天舟六號貨運太空船入軌後順利完成狀態設置，於北京時間2023年5月11日5時16分，成功對接於太空站天和核心艙後向埠。交會對接完成後，天舟六號將轉入組合體飛行段。後續，神舟十五號太空人乘組將進入天舟六號貨運太空船，按計畫開展貨物轉運等相關工作。

中國航太科技集團消息，「注重應用效益」是中國太空站的鮮明特點。5月10日，天舟六號貨運太空船飛赴中國太空站，11日與太空站組合體成功交會對接。這是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的首次飛行任務，步入新階段，此次天舟貨運太空船運送的「貨物」與以往大不相同。

中國太空站工程使用的太空站各艙段、載人太空船、貨運太空船、中繼衛星及發射這些航天器所使用的長征系列運載火箭，均由中國航太科技集團有限公司研製，工程其他分系統也有航太科技集團所屬相關單位參與。

中國航太科技集團稱，作為中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的首位「訪客」，天舟六號攜帶了3人280天的太空人生活物資，裝載貨物近260件，上行補加推進劑700公斤，運輸物資總重約5.8噸。

此次貨物中包括近160公斤重的太空站電推進氙氣瓶元件，是目前貨運太空船為太空站運送的單件最重的貨物，這意味著太空船的超規貨物適應能力持續突破。

天舟六號貨運太空船由中國航太科技集團有限公司五院抓總研製，是中國載人太空站應用與發展階段發射的首發航天器，是改進型貨運太空船的首發船，同時也是天舟六號到十一號組批生產的首發貨運太空船，承擔著太空站物資保障、在軌支援和太空科學試驗的任務。

相比上一批次貨運太空船，改進後的天舟六號「噸位更高」，整船物資裝載能力由6.9噸提高至7.4噸，上行載貨比由0.51提高至0.53。改進後的「天舟」是世界現役貨運太空船中運輸能力最大的，載貨比也是最高的。

航太科技集團五院天舟六號貨運太空船副總指揮李志輝指出，作為中國太空站應用與發展階段的首次飛行任務發射的航天器，在停靠太空站期間，天舟六號有4項主要任務：實施物資補給、配合完成太空站組合體姿態和軌道控制、開展太空科學實驗、下行廢棄物並受控隕落。

大陸國家太空實驗室具有平台規模大、能力可拓展、實驗設施可升級、載荷可更換等優勢，能夠為航太醫學實驗、太空科學研究與應用、航太技術試驗等多個領域的科學實驗和技術試驗提供得天獨厚的條件。此次天舟六號攜帶的「貨物」中，就包含不少實驗樣品。

太空應用系統副總設計師、中國科學院太空應用工程與技術中心研究員呂從民表示，太空應用系統通過天舟六號貨運太空船上行實（試）驗載荷、實驗單元及樣品、共用支持類設備、實驗耗材和備品備件等，共計98件產品，總重量約714公斤。貨運太空船與太空站完成快速交會對接後，由太空人將上述產品轉運至太空站艙內，按飛行任務規畫陸續開展太空生命科學與生物技術、微重力流體物理與燃燒科學、太空材料科學、太空應用新技術試驗等四個領域共29項科學實驗和應用試驗。

此外，作為國家級太空實驗室和國際科技合作交流平台，中國太空站在國際合作方面同樣前景廣闊。據中國載人航太工程辦公室消息，中國載人航太工程辦公室與聯合國外空司共同遴選的首批實驗專案，計畫於今年開始陸續上行，在中國太空站開展實驗研究。

「改進後的『天舟』運輸能力大幅提升，上行有餘量，未來可以非常從容地支持這些實驗項目。這也為後續太空站的應用與發展打下了良好的基礎。」五院貨運太空船系統總體主任設計師雷劍宇表示。