美國知名部落客希瑟阿姆斯壯（Heather Armstrong）以撰寫育兒經與分享生活經歷，深受許多粉絲喜愛，卻於9日驚傳因網路霸凌而離世，享年47歲。她的男友也證實此事，悲痛表示：「身為患有憂鬱症的作者她挽救許多生命，但最終卻無法挽救自己」

來自猶他州鹽湖城的希瑟，2004年化名「dooce」分享育兒生活，這個特別的化名源自於她與前同事在線聊天中無法快速拼寫「dude」。希瑟是最早的母嬰部落客，在親子界享有盛名，還曾經在2009年被《富比士》選為媒體界最具影響力女性，更登上脫口秀天后歐普拉的節目。

原本就有憂鬱症病史的希瑟，先是歷經多次症狀復發，未料長子出生後，竟又罹患產後抑鬱症，不過她相當積極面對病症，甚至在 2009 年寫了一本關於這個主題的回憶錄，名為「它糟透了，然後我哭了」(It Sucked and Then I Cried)。近年來，希瑟又「反跨性別」立場遭受網路霸凌，讓她的憂鬱症再次復發。

據《CNN》報導，希瑟的男友證實她因不堪網路霸凌在酒後輕生，享年47歲。他悲痛表示希瑟是一名才華洋溢、風趣幽默又富有同情心的作家，一直在與心理健康和酗酒搏鬥，「身為患有憂鬱症的作者她挽救許多生命，但最終卻無法挽救自己」、「她是一位充滿愛心的伴侶和母親，總是對新的冒險或音樂會持開放態度。希瑟認為結束自己的生命是錯誤的，但最終，她的判斷被酒精蒙上了陰影。」

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