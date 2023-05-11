乾杯公布2023年4月自結合併營收3.6億元，月增2.33％、年增達60.25％，續創同期新高，其中台灣2.49億元，月增6.91％、年增達61.25％，中國大陸1.11億元，雖月減6.61％、仍年增達58.04％。累計前4月合併營收15.94億元、年增達41.05％，續創同期新高。

乾杯表示，相較去年同期兩岸同受疫情升溫影響，今年台灣延續疫後暢旺消費力道，受惠清明連假帶動聚餐需求，以及月底老乾杯、黑毛屋大直忠泰店開幕後日日客滿，增添營收成長動能，加上兩岸觀光客復甦，中國大陸事業持續回溫、維持穩健動能，業績淡季不淡。

展望後市，母親節聚餐需求依舊暢旺，乾杯旗下餐飲品牌周末平均訂位達9成，黑毛屋與麻辣45搭配全月肉量升級、甜點禮遇行銷活動延續母親節熱潮。並掌握觀光市場復甦商機，針對國外旅客推出行銷方案吸客。

展店方面，乾杯新品牌「高木和牛食堂」將於16日於台中三井LaLaport北館正式開幕，打造「全台第一家和牛主題家庭餐廳」搶攻家庭市場，將為集團創造新一波成長動能，加上老乾杯、黑毛屋忠泰大直店完整挹注營收，雙管齊下為營運添翼，營收成長可期。

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