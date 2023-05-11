連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠清明連假聚餐效應、展店效益及比較基期較低，2023年4月營收「雙升」至3.6億元，與前4月合併營收15.94億元雙雙續創同期新高。展望後市，在母親節、新品牌展店可望增添營收動能下，集團看好業績表現有望續強。