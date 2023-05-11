台灣7-ELEVEN持續穩健展店，積極掌握換季食飲、世界地球日、繳稅季、連假商機，並聚焦鮮食、咖啡、預購等類別經營，串聯OPEN POINT生態圈與數位工具應用，營運穩健向上，搭配轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一百華(統一時代百貨)等表現亮眼，推升4月合併營收達248.81億元，年增6.61%。

台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，4月掌握繳稅季、抗通膨等民生話題，攜手icash Pay連續兩年推動O2O繳稅服務平台，更與新北校園通APP、yoxi APP合作，提供學習點數兌換、搭車累點當現金花等便民服務來對抗通膨，OPEN POINT生態圈可跨百大品牌、20萬以上特約通路服務1,600萬名OPEN POINT會員，帶動4月會員交易金額較去年同期成長近2成、發行點數價值更較去年同期成長超過6成，打造成為全台跨產業、跨通路最活絡的生活型服務平台。

統一超掌握4月初夏冰箱補貨、肖像與聯名話題、母親節與宮廟商機，台灣7-ELEVEN推出冰品博覽會活動，更以肖像與聯名為題，獨家打造「卡通同萌會」、「星宇航空聯名」2大主題專案架活動，帶動相關類別業績成長最高可達6成；預購則整合線上線下資源並聚焦母親節、大甲媽祖遶境活動，推出差異化行銷活動與豐富商品結構，帶動類別業績成長超過2成；統一超亦強化交通轉運站與風景區門市、國道服務區等經營，其中全新改裝開幕的關廟及東山服務區表現亮眼，帶動相關業績較去年同期成長超過4成。

截至4月底，台灣7-ELEVEN門市店數6723家。

展望5月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將積極掌握母親節、夏季食飲、出遊、繳稅商機，推出「LOVE MOM！統一集團與您一起 對媽媽大聲說愛」活動，並持續以鮮食品牌化開發話題新品、OPEN POINT生態圈創新服務並深入會員生活、CITY系列推出多元行銷活動與開發特色飲品、預購積極掌握母親節與端午節商機豐富商品結構，多元作法預期再創新一波成長動能。