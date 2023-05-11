天舟六號合體太空站組將作為太空孵化器和實驗平台支持在軌試驗。（中國航天科技集團）

大陸微信公眾號「中國載人航太」11日消息，天舟六號貨運太空船成功對接太空站後，除了向太空實驗室運送物資外，「天舟」本身也具備開展近地太空搭載試（實）驗的能力。天舟系列貨運太空船秉承「一次飛行，多方受益」的全域發展理念，作為太空「孵化器」和實驗平台支援新技術、新科學、新應用領域開拓。

本次任務中，天舟六號以開放姿態聯合大陸國內科研院所、大學，開展了超臨界流載荷、「連理衛星」、新型雷射雷達三項在軌飛行試驗。

其中，中科院力學所牽頭研製的超臨界流載荷，建立微重力環狀熱毛細對流體系，開展太空熱對流失穩多級演化等科學問題研究。「連理衛星」由大連理工大學設計製造，為20公斤級亞米級高分率遙感衛星。中電集團的新型雷射雷達採用組合化小型化設計，作用距離更遠、精度更高。

在軌飛行經驗豐富，是「天舟」團隊的優勢，科研院所、高校的特點則是理念新穎、創新氛圍濃厚。雙方在合作中優勢互補、聯合進行在軌試驗方案設計，既取得了良好成效又開闊了思路。

五院貨運太空船系統總體主任設計師雷劍宇說：「搭載飛行試驗載荷、開展太空技術試驗是『天舟』的主要任務之一。每次飛行任務中，太空船都會搭載一些在軌試驗項目載荷。我們主動幫助相關科研機構解決上行運輸及在軌相關問題，分享工程研製經驗。目前看來，工作很有成效，試驗載荷的品質和數量都在穩步提升。」