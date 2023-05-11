昨(10日)晚間7點30分許，台灣上空驚現不明巨型火球，後面還拖著大量濃煙從台灣上空由「西往東方向」橫切劃過台灣上空，驚駭場面有不少民眾目擊，連正好在進行空中偵巡的幻象戰機飛行員也目睹，一度以為是飛彈或是火箭，事後國防部透過情報分享，研判疑是先前大陸發射火箭掉落殘骸，引起虛驚一場。

這起空中火球目擊事件發生在昨晚7時許。據知情人士轉述，我空軍一批正在偵巡的幻象戰機，在高空目睹空中出現疑似火箭飛行物體，飛行員目睹該具物體噴出火光，後方還拖帶著一條濃煙，立刻向戰管回報，並由戰管引導進行目視，據轉述，當時戰機已飛到最大高度，但該具不明飛行物仍在同溫層以上且速度極快，讓飛行員一度以為遇上幽浮，全程直擊數分鐘，直到火光消失。

但是根據各地雷情系統回報，當時台灣北部上空並無任何不明飛行物，因此一度懷疑是國外發射太空火箭，但卻又沒有獲得相關情報。國防部也立即透過情報分享告知鄰近國家，才發覺包括日本沖繩也都有目擊回報。

經過軌跡研判，確認疑似為先前大陸發射的太空火箭部分殘骸，掉落大氣層後燃燒引起的巨大火球，全程至少約數分鐘。

包括宜蘭、新北、桃園及新竹，都有不少民眾目睹這團神秘火球，並紛紛在網路上詢問到底是發生何事?幸好僅是虛驚一場。