小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。今年第一季PC市場跌至低谷！在經歷同業犧牲毛利、「殺到沒有天良」的慘況後，宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，第二季接單逐步回穩，將進入產業轉折期，他並強調，下半年雖還沒看到反轉，但市場需求回暖，返校季和年底連假檔期（holiday season）仍可期待。

【1】宏碁陳俊聖：PC本季迎轉折

觀察目前PC拉貨需求，宏碁董座陳俊聖表示，先前跌幅不太激烈的亞太地區，接單情況不錯，尤在印度、印尼「雙印」市場，宏碁因自有組裝產能，對爭取當地標案有利，表現出較佳的動能。另在歐、美市場需求亦未再惡化，且已看到部分拉貨需求浮現，宏碁正規畫於哈薩克等據點建置當地組裝產線，以爭取更多標案機會。

【2】醞釀爆發 台積營收重返月增

台積電4月合併營收1,479億元，重返月增，惟累計前四月營收年增率收斂由正轉負，略低於市場預期。市場近期盛傳台積電將針對特定先進製程客戶提出有條件降價計劃，及三星宣示於5年內追趕上台積電等說法，預料在11日台積電技術論壇中，總裁魏哲家可能會說清楚講明白。

【3】壽險未避險匯兌收益 逼近千億

壽險獲利表現，現在全看新台幣匯率。由於新台幣兌美元在4月貶值0.29元，貶幅逾0.9％，國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣等六大壽險公司，國外投資資產若完全未避險，4月有匯兌利益近新台幣千億元，加上外匯準備金新制貢獻，六家公司4月合計稅後獲利131.4億元，創近七個月來單月新高。

【4】美4月通膨續降 市場盼Fed升息劃下句點

美國4月消費者物價指數（CPI）月增率0.4％、符合預期，年增率4.9％創2021年4月以來最低，且連十個月下滑。顯示通膨持續降溫，令市場更加確信美國聯準會（Fed）此波升息循環將劃下句點。

【5】打趴日本！陸Q1躍全球汽車出口一哥

受惠於新能源車出口增長，2023年第一季，中國史上首度超越日本，成為全球最大汽車出口國。中國乘聯會稍早統計，第一季中國共出口106.9萬輛汽車（年增54％），高於此前長期高居全球汽車出口首位的日本（當季出口104.7萬輛）。