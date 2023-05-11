晶華表示，受惠國際航空運能逐漸恢復，帶動國際商旅回流與會展獎勵旅遊市場升溫，以及兒童清明連假外出消費效應助攻，使集團旗下各酒店餐飲與住房業績均表現亮眼，4月及前4月合併營收較疫前2019年同期分別成長達12.16％及5.36％。

晶華指出，以國際旅客為主的台北晶華酒店4月住房率已達8成、平均房價逼近6000元，外籍旅客占比逾5成，營收逐月、逐季成長可期。而集團旗下捷絲旅林森、西門及礁溪館的4月住房率均逾8成，總營收較疫前同期成長達20.8％。

同時，在國旅需求仍舊暢旺狀況下，晶華旗下台南晶英及太魯閣晶英酒店4月住房率雙雙突破8成，其中太魯閣晶英平均房價持續破萬元，2家酒店的4月營收亦優於去年同期，優異成績領先在地同業。

展望後市，5月母親節與謝師宴、6月端午連假、7～8月暑假，均為內需餐飲消費市場及國旅重要檔期，晶華看好集團旗下各據點均可望維持強勢動能。其中，母親節檔期各據點餐飲皆已客滿，台北晶華對此已積極全力搶攻外帶市場，期望推升營收表現。

同時，台北晶華及台南晶英提早發動攻勢，全面調升今年粽子禮盒銷售業績目標，鎖定企業福委及零售通路祭出多款「粽香禮盒」，並以口味、通路多元化策略結合早鳥優惠，把握民眾自食送禮與企業大單商機，目前接單量已達千萬，端午節餐飲營收可望繳出雙位數成長。

為迎接7月夏季旅展及8月台灣美食展，台北晶華酒店已規畫積極參與，推出年年熱賣的(木百)麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項回饋饕客，並整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，預期將為集團增添強勁營運動能。