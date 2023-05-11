南韓資深諧星徐世源上月20日於柬埔寨金邊逝世，享壽67歲，由於當時他是在醫院吊點滴時，突心臟驟停休克身亡，家屬難以接受，而醫方也不願透露當時為徐世源所注射的藥物類型，死因引發外界猜測，經20多天的調查，死因結果出爐，徐世源是因注射「丙泊酚」(俗稱牛奶針)致死。

徐世源因2015年遭妻子控訴家暴被判離婚後，隔年便與現任妻子移居柬埔寨，並在當地成立教會當起牧師；據悉，徐世源上月20日在柬埔寨當地的韓國醫院施打點滴的過程中突心臟驟停，經搶救後仍宣告不治，對此，根據韓媒《Dispatch》報導，他們有致電到該醫院詢問徐世源所注射的藥物類型，起初是一名女護理師所接，之後卻被一名韓國男生搶走電話，強調就是打點滴時過世，接著說道「會再連繫你」就掛斷電話，之後便無法再接通。

徐世源在醫院吊點滴時驟逝，死因引發外界猜測。（圖／截圖自MBC YouTube）

後來《Dispatch》聯繫到柬埔寨韓人會的朴會長，由於她與徐世源情同手足，也是第一個得知徐世源過世消息的人，她透露自己到院時徐世源已經無呼吸心跳，正在搶救中，而徐世源身旁的點滴已經打了2/3程度，接著指出，接電話的女護理師是4月20日才到職，也提到柬埔寨醫院系統不完善，甚至該院當時沒有醫師。

然而，經過20多天的調查，護理師坦言，為徐世源注射丙泊酚（Propofol）「我施打下去後很後悔，這是一種沒有經過醫生開處方的藥」對此，韓國警方也在醫院垃圾場找到被遺棄的丙泊酚藥瓶，與裝有丙泊酚的注射器，不過，對於徐世源的死因，警方則是認定低血糖休克身亡，引發外界熱議。

根據食藥署官網顯示，丙泊酚（Propofol）俗稱「牛奶針」，為毒品的一種，是以靜脈注射方式用於全身麻醉誘導、維持，或於使用人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，而使用前須經受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並須持續監測病患的心臟及呼吸功能，否則易造成嚴重的呼吸抑制而造成死亡。