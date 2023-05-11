汎德永業2023年第一季受惠晶片缺貨、船運等問題逐漸緩解，新車到港情況穩定，加上BMW新車產品線強勁，帶動銷售及交車熱潮，推升合併營收達新台幣121.4億元，年增26.4%，創下歷年同期新高表現；營業利益5.02億元，稅後淨利4.06億元，年增率分別為25.6%與26.4%，獲利創單季歷史新高；每股稅後盈餘(EPS)5.03元，同步寫下單季歷史新高表現。

汎德永業表示，台灣車市買氣強勁，尤其電動車市場買氣更為火熱，旗下BMW與Porsche市場好評不斷，加上配額供應相對穩定，使新車銷售與維修保養均維持穩健成長態勢，累積待交訂單數量也持續增長，而從新車預計到港時程來看，全新BMW iX1純電運動休旅將於本月大量抵台，而電動車iX、i4，及全新改款X1、7系列等，也均有望於第二季陸續交車，滿足先前所遞延之大量訂單，並進一步挹注公司業績成長，第二季業績可望維持高檔。

而Porsche收單及銷售表現同樣亮眼，正年式新車本月將陸續抵台，加速消化累積待交訂單，而Porsche熱門車款Macan、Cayenne Coupe及純電動車Taycan等車款收單依然十分強勢，公司也持續向品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，今年新車銷售動能無虞。

汎德永業同步公告4月營收，因新車到港車數較少，致4月營收39億元，年減16%、月減17.24%，從歷史新高點下滑；累計1-4月合併營收160.4億元，仍年增12.6%，營運表現持續優於國內整體新車市場。

汎德永業指出，「台中保時捷4S多功能展示中心」已於本周開始試營運，將有助於公司全面搶攻台中豪華車市場商機，並預期能進一步帶動新客群的賞車與購車熱潮，對公司長期發展將更有助益。

「台中保時捷4S多功能展示中心」為目前台灣營業面積最大的保時捷展示中心，工作位數也較原據點增加一倍，其硬體規格更為亞洲第一。為迎接未來電動車市場趨勢，台中保時捷中心設有超高功率直流充電樁(Turbo Charger)及規畫多達11座交流電充電設備，將提供電動車主更為全方位的服務與使用體驗，並預期能增添電動車銷售誘因，對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。