SHOHEI OHTANI TWO RUN BOMB HOW DO YOU HIT THIS BALL OUT?!



pic.twitter.com/wFCjHXmFTd — Ben Verlander (@BenVerlander) May 10, 2023

天使今（11日）迎接9連戰最後一場賽事，坐鎮主場對陣太空人，前役登板投出優質先發，卻不幸吞下本季首敗的大谷翔平，儘管本場擊出了本季第8發全壘打，率領天使展開反撲，但最終仍功虧一簣，以4比5惜負太空人，系列賽1勝2負作收。

太空人推出哈維爾（Cristian Javier）登板先發，去年他在季後賽一炮而紅，2次先發都沒有掉分，大谷翔平交手哈維爾有心得，賽前對戰13個打數敲4安，包含2支全壘打，打下4分打點。今大谷翔平擔綱第3棒指定打擊，首打席遭到三振，該局哈維爾連飆3K。

大谷翔平第2個打席擊出中外野飛球出局，太空人第4局展開攻勢，單局4安、3記四死球，比數瞬間改寫為5比2，前2個打數掛零的大谷翔平，第三次打擊前還因違反投球計時器規定，被判一顆好球，大谷該打席遭到三振，哈維爾又送出單局3K。

握有3分領先的太空人，9下派出守護神普瑞斯利（Ryan Pressly）救援，卻上演了大劇場，卓奧特（Mike Trout）安打上壘後，大谷翔平擊出全壘打，該球擊球初速102.6英哩（約165.1公里）、飛行距離為408英呎（約124公尺），面對普瑞斯利大幅度曲球，大谷翔平放低重心，幾乎是以單膝跪地的姿勢將球擊出，《Fox Sports》分析師、同時也是大谷鐵粉的班韋藍德（Ben Verlander）也不禁讚嘆：「怎麼打出牆的？」。天使隨後再擊出2安，無人出局攻佔得點圈，普瑞斯利隨後穩定下來，連續抓下3個出局數，有驚無險收下本季第6次救援成功。

大谷翔平此戰4打數敲出1安，轟出本季第8轟，敲下2分打點，但也遭到三振2次。天使吞敗後，與分區第3名太空人僅剩半場勝差。