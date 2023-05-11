建商塔吊高樓墜落砸中捷釀1死10傷，中捷公司昨漏夜搶修，今天早上恢復全線通車。（市府提供／張亦惠台中傳真）

建商塔吊高樓墜落砸中捷釀1死10傷，中捷公司昨漏夜搶修，今天早上恢復全線通車。（市府提供／張亦惠台中傳真）

興富發建設文心愛悅建案昨天拆除塔吊時，疑因鋼索斷裂，導致吊臂砸進中捷軌道，釀1死10傷意外，捷運市政府到九張犁站也停駛，中捷公司昨漏夜搶修，今天早上恢復全線通車。

中捷公司經過徹夜搶修，今日上午5時許完成全線巡軌作業，確認軌道及各項系統正常，6時各首班車準點發車，全線已正常營運。