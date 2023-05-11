周日（14日）母親節將變天，受鋒面影響各地都有降雨機會，並有局部雷雨或大雨發生；天氣風險分析師吳聖宇直言，這波鋒面是今年梅雨季的第2道鋒面，但看起來仍然不是典型的梅雨鋒型態，可能要等到5月下旬才有利梅雨鋒面形成。

吳聖宇在臉書發文指出，周六（13日）大陸華南上空的鋒面逐漸往東移動，慢慢靠近台灣，不過白天降雨的狀況還不多，中部、北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲；周六晚間降雨範圍擴大，嘉義以北、宜蘭、花蓮都有短暫陣雨。

周日到下周一（15日）清晨鋒面通過台灣上空，各地都有降雨，不排除有局部雷雨或較大雨勢；鋒面通過加上下雨，各地氣溫略轉涼，中部以北、東半部白天高溫降到23至26度，南部約26至28度。下周一上午鋒面遠離，各地天氣好轉。

吳聖宇指出，這波鋒面是今年梅雨季的第2道鋒面，不過看起來仍然不是典型的梅雨鋒型態，可能要等到5月下旬，隨著西南季風環境的確立，才比較有利於典型梅雨鋒面的形成，確實時間點仍待觀察。