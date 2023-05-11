大陸《科技日報》11日報導，當前大陸南方汛期形勢嚴峻。據大陸水利部消息，自5月5日以來，受強降雨影響，華南地區22條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保、2條中小河流發生有實測記錄以來最大洪水。今年5月12日是大陸第15個全國防災減災日，主題是「防範災害風險，護航高品質發展」。相關專業人士詳解今年汛期特點，面對暴雨洪水，該如何防範和自救。

《科技日報》11日報導，大陸水利部水文情報預報中心正高級工程師李岩10日稱，據預測，今年汛期（6—8月），大陸旱澇並重，極端事件多發頻發重發。

李岩表示，根據《水利部關於印發我國入汛日期確定辦法的通知》中的入汛標準，每年自3月1日起，連續3日累積雨量50毫米以上雨區的覆蓋面積達到15萬平方公里，或者任一入汛代表站發生超過警戒水位的洪水，當日即確定為入汛日期。

今年3月21日8時至24日8時，華南連續3日累積雨量50毫米以上雨區的覆蓋面積達37.1萬平方公里，依據標準，3月24日為2023年大陸入汛日，較多年平均入汛日期（4月1日）偏早8天。

進入5月，江南大部、華南地區北部等地出現強降雨。大陸中央氣象台首席預報員孫軍表示，此輪降雨覆蓋範圍廣、強度強。「而且時間早，往年長江中下游一帶出現這種比較強的降雨一般要到六七月份，今年5月上旬就出現了如此強的降雨過程，與常年相比明顯偏早。」孫軍說。

降雨造成河流水位持續上漲。「入汛以來共發生6次強降雨過程，江西、福建、浙江、湖南、廣東、廣西等6省（自治區）50條河流發生超警以上洪水，較近十年同期均值偏多4成。」李岩指出。

受強降雨影響，5月6日，在江西省資溪縣鶴城鎮三江村劉家山水庫大壩下游50米處，一人被困孤島。

「暴雨洪水突發性強，往往是刹那間已身處危險之中。當災害來臨時，科學避險，正確自救，才能更好地保障自身和家人的生命安全。」大陸水利部防洪抗旱減災工程技術研究中心正高級工程師柴福鑫說。

對於如何防災自救，柴福鑫建議，公眾應盡可能遠離災害風險大的區域。不得在河湖管理範圍以及行蓄洪區域建房、建廠，避免在低窪地帶以及山洪、泥石流威脅區建房等。密切關注天氣及預警資訊，做好必要的防汛物資儲備等。

「同時，公眾還需瞭解一些自救小常識，不能心存僥倖。」柴福鑫說，一是洪水陡漲陡落，當發現河道漲水及河水變濁時，要迅速向兩岸高地撤離；二是在災害發生後要頭腦冷靜，果斷放棄財物盡早逃生；三是河道漲水影響漫水陸橋或下凹交流道積水時，千萬不要強行通過，更不可在河邊或者橋面上看水；四是發生暴雨洪水時，遠離高壓線路、電器設備等危險區域，雷雨時避免在空曠區域或山頂使用手機；五是加強互救工作，對被圍困群眾或落水人員，及時撥打求救電話，在做好自身防護情況下，要開展及時互救。