小甜甜（張可昀）和前夫宋先生因家暴鬧上法院，未料才剛撤回告訴，又被前夫指控虐狗，她昨（9日）深夜開直播一度情緒失控，除了否認虐狗，也呼籲前夫停止抹黑，對於連番捲入風波，她則是無奈表示：「不知道一切什麼什麼時候平息」。

小甜甜在直播中數度崩潰，先是喊話前夫不要抹黑，「求求你既然分開了，各自安好好不好？放過我好嗎」，對於被網友質疑虐狗，她一度失控爆粗口反擊，不過直播結束前，她為稍早脫序行為道歉，「身為公眾人物和媽媽，我情緒激動講出一些粗話，對不起」，接著對自己喊話：「明天又是新的一天，不要隨便上了別人的當，中了魔鬼的伎倆」。

不過她凌晨再度上傳一段影片，再次否認虐狗行為，表示有錯一定認錯道歉，畢竟這是人生最簡單的事，接著強調：「從小養狗養到大的我非常愛狗，所以我張可昀絕對沒有虐狗」，對於自己接連捲入風波，她也無奈道出心聲：「不知道一切什麼時候平息」。

陳沂在臉書PO出與謝忻對話，謝忻直言小甜甜生病之外，也不滿對方重提舊事轉移焦點，並撂下狠話：「我真的不想再和她有任何交集了」；對此，小甜甜則是不滿回嗆：「你對朋友是這樣？所以你在跟我講誰誰誰的同時我挺你，你同時在另一個人背後講我」，接著強調：「至少現在看清還算早」，一段話似乎揚言多年的閨密情就此結束。