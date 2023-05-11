中國大陸外交部網站5月11日消息，當地時間2023年5月10日，大陸國務委員兼外長秦剛在巴黎與法國外交部長柯隆納舉行會談時稱，中方主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。柯隆納指出，法方不搞陣營對抗，認為各國應和諧相處，共同發展。

秦剛表示，法國馬克宏總統對中國的國是訪問取得圓滿成功。中方願同法方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，加快推進各領域交流合作，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。雙方要密切高層交往，擴大各層級交流，不斷探索新的合作領域；加大市場相互開放，打造更具韌性的中法供應鏈；加強國際事務合作，攜手應對全球性挑戰。中國推進高品質發展和高水準開放的決心堅定不移，願與法國等世界各國一道做大合作蛋糕，共用發展機遇。

秦剛表示，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，一貫旗幟鮮明支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。

柯隆納表示，馬克宏總統訪華期間與習近平主席深入交換意見，加深了對中國的理解，訪問非常成功。法中關係至關重要，兩國元首已明確方向，雙方應共同努力推動兩國關係取得更大發展。建議雙方全面重啟各領域合作機制，加強在氣候變化、生物多樣性、能源轉型等領域的合作。法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的。法方不搞陣營對抗，認為各國應和諧相處，共同發展。中國為世界和平穩定發揮著重要作用，法方願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點。

秦剛介紹了中方在烏克蘭問題上的立場和所做工作，強調習近平主席提出四個應該，是中方看待和處理烏克蘭危機的出發點。中方致力於推動危機的政治解決，同各方保持著溝通，將繼續為此發揮建設性作用。

雙方還討論了其他國際和地區問題。

當天，秦剛還會見了法國總統外事顧問博納，就中法關係及烏克蘭危機等問題交換了意見。