叡揚第1季合併營收為3.56億元，季減17.21%，年增20.68%、季減17.21%，單季稅後盈餘為3646萬元，季減35.66%，年增52.36%，每股盈餘1.23元。

叡揚今年榮獲SGS台灣檢驗科技頒發ISO30401:2018知識管理系統驗證證書，為亞洲首家獲此證書的資訊服務業公司，也是全台第三張榮獲ISO30401證書，這是一項全球認可的知識管理系統認證，不僅彰顯在知識管理方面已達世界級水準，也證明其知識管理領域的專業能力，以實際行動取得認證來保障合作夥伴，協助企業有效維護市場競爭力。

由於認列經銷產品的永久授權收入，叡揚4月合併營收1.38億元，月增14.03%、年增38.52%，累計今年1到4月營收達4.93億元，年增25.14%。

叡揚董事長張培鏞表示，目前於台北台南高雄皆有據點，因應公司發展，今年擴大招募高雄軟體研發人才，致力於自有開發產品能量，同時深耕中南部市場，強化與經銷商及顧問公司合作連結度。

叡揚表示，在ESG永續經營下，協同合規持續發酵，帶動知識協同平台需求，且智慧化IT維運AIOps興起，叡揚IT系統監視工具持續加溫，呈現各產品線均成長。

叡揚2022年合併營收為14.27億元，稅後純益1億7231萬元，每股盈餘為5.74元，董事會並決議每股配發2.6元現金股息及0.8元股票股利。