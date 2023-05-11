一名網友分享，線上賭城一位美女荷官發牌到一半暈倒的畫面，只見身材火辣的荷官輕撫額頭後就往後倒，讓一旁的女性工作人員嚇得手忙腳亂，引起網友討論，不少老司機笑歪說，這是真的倒莊了，應該是賭客贏太多，所以下令荷官暈倒暫停遊戲。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享影片截圖說「性感荷官在線往生！」從影片中可見，一名身材纖細卻有豐滿上圍的美女荷官，穿著粉紅色平口洋裝在賭桌前面洗牌、發牌，下秒卻突然開始嬌喘，接著就伸出手撫額，最後整個人往後倒，把站在一旁的女性工作人員嚇傻了。

貼文吸引1.1萬人朝聖，不少網友留言討論，有可能是因為賭客贏太多錢了，因此上面的人下令要荷官用假暈的方法讓遊戲暫停，直呼「黑暗遊戲」、「俗稱，倒莊」、「 莊家輸到倒莊了」、「原來是賭命，玩真大」、「真的倒莊了」、「真正倒莊」。

另有網友說，這個影片是舊的，早在去年7月左右就有人發過了，不過，再看一次還是很經典。