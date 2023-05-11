「MBTI 16型人格測驗」近日在網路上爆紅，國民黨的IG帳號昨（10）日Po出了一張模仿該測驗風格，嘲諷民進黨與該黨總統候選人兼黨主席賴清德的哏圖，引爆網友熱議，不少人大讚，是哪個天才想的文案，粉專「政客爽」也直呼，國民黨能突破同溫層，真的必須稱讚一下。

國民黨在該張哏圖中，取賴清德姓氏的諧音，嘲諷民進黨政府的人格是「Liar」（說謊者），並狠酸民進黨有造詞王、很會虧錢等個性，不只發明了「類火車」、「泛社宅」等新名詞，還蓋出了造價12億卻有許多疏失的新竹棒球場，以及因喊卡恐導致全民得花費10億幫忙買單的數位身分證計畫。

國民黨該則貼文吸引了高達2000多個讚與近300則留言，網友們的意見包括「貴黨終於發現有網路的存在」、「哪個天才想的文案」、「說得好」、「討厭國民黨，但這張圖真的很猛」、「到底嗑了什麼能做出這種圖」。

「政客爽」也在臉書發文轉傳了國民黨該則貼文，他首先解釋，所謂的「MBTI 16型人格測驗」，簡單言之就是做個心理測試，然後用關鍵字講出測驗者人格特質的特點。

「政客爽」表示，他發現在該貼文留言的網友中，大部分都是年輕人，即使連非藍陣營的朋友也願意留言點讚，國民黨能突破同溫層，真的必須稱讚一下。「政客爽」也希望，國民黨現在做網路文宣的團隊，能堅持下去。