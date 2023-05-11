中國大陸駐以色列大使館領事部微信公眾號「以館為家」當地時間10日消息，目前，以巴局勢出現新一輪緊張升級。中國大陸駐以色列使館進一步緊急提醒在以中國大陸公民密切關注當地安全形勢，切實增強安全意識、加強安全防範，減少外出，遠離高危地區或危險場所，留意所處地區防空警報，及時前往避彈設施進行躲避，確保人身安全。如遇緊急情況，及時報警並與使館取得聯繫。

大陸央視新聞報導，當地時間5月10日晚，以色列國防軍表示，隨著巴勒斯坦武裝組織當晚從加薩地帶再度向以色列南部和中部發射火箭彈，以軍對加薩地帶開展了新一輪空襲，目標是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）所在地。以軍擊中了4個地點，包括傑哈德的武器庫和海軍突擊隊所在地。

巴勒斯坦媒體報導稱，整個加薩地帶都聽到了爆炸聲。以軍稱打擊還在繼續。

當地時間10日晚間，以色列總理內塔尼亞胡發表電視講話時表示，以軍針對傑哈德組織的軍事行動尚未結束，無論是作戰還是停火，選擇權都在以色列的手中。

央視新聞報導，當地時間10日，以色列國防軍表示，截至當晚21時30分，巴勒斯坦武裝組織當天從加薩地帶向以色列發射了469枚火箭彈和迫擊炮彈。其中333枚進入以色列境內，以軍防禦系統攔截了153枚，少數炮彈落在市區，造成了以色列南部至少3處房屋損壞，其餘落在開闊地帶。

以色列國防軍還表示，以軍當天對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）的133個目標進行了打擊。

央視報導，據巴勒斯坦衛生機構發布的聲明，從9日凌晨起，以軍對加薩地帶發動的多輪空襲，已造成22人死亡、64人受傷，死者中包括3名傑哈德組織高級成員。

央視新聞消息，當地時間10日，聯合國祕書長副發言人哈克表示，聯合國祕書長對當前加薩局勢感到關切。哈克表示，除了巴以雙方升級的軍事行動外，由於加薩地帶口岸關閉，原計畫通過口岸的600卡車食品、醫療物資和燃料無法進入，他希望該問題可以在近期得到解決。

據瞭解，加薩地帶在沒有燃料輸入後，每天發電時間將會降至12小時。

當天下午，聯合國安理會就巴以局勢進行內部磋商，聯合國中東和平進程特別協調員文內斯蘭以視訊方式就當前情況進行報告。聯合國呼籲衝突各方保持克制，避免局勢升級。