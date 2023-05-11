興富發建案「文心愛悅」的鋼樑昨日意外砸到捷運軌道上，導致行進中的台中捷運車體受傷，車上乘客1死10傷。衝擊今(11)日股價一度重挫逾4.5%，早盤最低約來到41.2元。

興富發發生工安意外，都發局進一步盤點相關罰則，市府以「重罰、重賠、重求償」為原則，依違反建築法第63條、65條、68條規定，並依89條開罰最高共81萬元；另中央勞動部職安署亦開罰30萬元，首波裁罰金額總計逾百萬元，未來將視查處結果決定進一步懲處及金額。

股市方面，美國4月消費者物價年增4.9%，增速稍微低於預期，美股主要指數收盤互有漲跌。在台積電上漲3元至506元帶領下，台股今(11)日出現反彈早盤小漲約10點。

道瓊工業指數下跌30.48點或0.09%，收33531.33點。標準普爾500指數上漲18.47點或0.45%，收4137.64點。那斯達克指數上揚126.89點或1.04%，收12306.44點。費城半導體指數揚升29.67點或1.00%，收2997.51點。