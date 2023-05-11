主要稅目別變動，4月實徵淨額與上年同月比較，以證券交易稅及土地增值稅各減少29億元及27億元較多，惟綜合所得稅增加40億元。累計1至4月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加116億元、營業稅增加109億元、貨物稅增加41億元較多，惟證券交易稅減少165億元、土地增值稅減少138億元。

營利事業所得稅4月實徵淨額6億元，較上年同月增加6億元，累計1至4月實徵淨額176億元，較上年同期增加15億(+9.1%)，均因補繳稅款增加及退稅減少所致。

綜合所得稅4月實徵淨額369億元，較上年同月增加40億元(+12.0%)，累計1至4月實徵淨額1469億元，較上年同期增加116億元(+8.6%)，均因利息及薪資所得扣繳稅款增加。

證券交易稅方面，4月及累計1至4月上市櫃股票平均每日成交值為2896億元、2769億元，分別較上年同期減9.5%、減21.4%(上年同期為3200億元、3521億元)。4月證交稅實徵淨額124億元，較上年同月減少29億元(-19.1%)，連2黑；累計1至4月實徵淨額490億元，較上年同期減少165億元，年減創下18年以來最大減量，年減25.2%，也寫下14年來最大減幅。

前4月實徵淨額占分配預算數之比率，前4月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(230.2%)、遺產稅(138.5%)、營業稅(119.4%)、綜所稅(116.6%)、貨物稅(108.6%)、牌照稅(107.2%)、關稅(107.1%)及證交稅(101.6%)，低於100%者有菸酒稅(96.8%)、營所稅(96.4%)、契稅(83.3%)及土增稅(68.5%)。