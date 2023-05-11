中華電本次攤位同時針對網路攻擊行為及防護進行每小時整點資安講堂的介紹，內容包括「HiNet IPS入侵防護」，為特別針對中華電信固定制企業客戶由機房遠端提供網路的第一道防線，阻擋駭客滲透行為、防範網路型病毒，有效預防暴力密碼及漏洞攻擊；另還有「HiNet WAF網站應用防火牆服務」，係以專業資安顧問團隊調校及諮詢，透過電信等級的網站防護設備阻擋OWASP Top 10攻擊，以及預防推陳出新的零日(zero day)應用程式攻擊，讓企業在漏洞修補前有效保護網站。

中華電董事長郭水義強調，中華電以客戶為中心，除強化廣結盟策略合作外，並積極提升資安服務量能，提供完整資安解決方案(total solution)。未來將強化研究院「產研合作」，持續推升「網路資安服務」、「身分識別創新應用」、「資安專業服務」外，已投入資源在培養資安人才、資安技術並結合集團能量，強化資安防禦縱深，期望台灣的資安實力能夠透過中華電信海外廣大的網絡，開展至國際舞台。

遠傳本次則攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「打造企業數位韌性 資安內化再晉級」為題，展示資安防禦三部曲「掌握風險、透視威脅、建構安全」全方位服務與解決方案，提供企業防駭、打詐完整攻防教戰，明星級產品服務包括「NG SOC次世代戰情中心」、「3D雲地監控治理平台」、「端到端零信任安全解決方案」等。

數聯資安總經理李明憲分享，近年政府積極推動「資安即國安」，擴大企業的資安規範要求，帶動各產業加碼預算投入資安防禦，為公司挹注新一波成長動能。遠傳擁有堅強的ICT實戰力，結合數聯資安的研發能量，長期扮演企業數位轉型的重要推手，主要客戶除了遍及公部門，也包含金融、電信、醫療等關鍵基礎設施產業，以及高科技製造業、一般企業等。協助客戶抵禦日新月異、且與日俱增的資安攻擊，助攻企業數位轉型防「駭」威脅。