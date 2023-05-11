女星王思佳近日捲入愛馬仕假包風波，她的閨密、人氣直播主「天后闆妹」也成話題人物，闆妹昔日言論就遭起底，她過去上節目分享，砸百萬買包包送女兒，小S就質疑買精品包送小孩的必要，天后闆妹則認為：「總不能爸媽出門都穿精品，小孩穿得很隨便，我會批評那種父母」，還認了她曾罵小S。

天后闆妹過去上節目《小姐不熙娣》分享，如果她出國購物的話，光是孩子的治裝費，每個月就50萬元起跳，接著她秀出8萬多元的名牌兔子玩偶，還一口氣買3隻送給每個孩子，不只如此，天后闆妹再拿出送給女兒的百萬名牌小包，並表示：「這全台只有一顆，必須珍藏」。

小S就質疑買百萬包包送小孩是否真的有必要，天后闆妹則說：「總不能爸媽出門都穿精品，小孩穿得很隨便，我會批評那種父母」，小S就追問：「你是不是很常罵我？」天后闆妹則笑說：「sometimes（有時候會）」，笑翻全場。