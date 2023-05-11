國內知名高科技公司一名男經理，提起訴訟指控一名男校長與他的妻子外遇，妻子將嘿咻地點、過程及對話保存在於LINE通訊軟體對話框中的記事本，內容還有男校長說自己很猛、一天2次等對話，他向男校長求償160萬元。台北地方法院判決男校長須賠償40萬元。

人夫提告指控，妻子與這名男校長在學生時代是男女朋友關係，但校長從2017年起多次利用公務、研習、帶學生出團等等機會，邀請他的妻子一同出遊、入住飯店旅館並發生性行為，妻子也將和校長一同住宿之飯店地點、金額、記錄於LINE通訊軟體對話框中的記事本內。

人夫說，這些內容顯示2人同宿過夜就多達9次，校長與他的妻子以「老闆」與「秘書」互稱，校長更稱呼自己之性器官為「老爺」、「大爺」，2人對話有「你看老闆很猛，但是大爺很傷精氣神的，更何況那次是一天內做兩次」「我真的很享受跟你大爺的當下」

「所以就想做了喔？……有啊！一開始的時候啊，秘書受不了自己坐上來。」「應該會親親摸摸，做幾下。我很敏感啊，很快就滿足了。」校長甚至說，「老闆要紅牌服伺，穿秘書裝，先預約，兩個一起來，老闆一對二，真期待。」有關於3P性交之言論。

人夫提控這名校長破壞他與妻子共有生活之圓滿、安全及幸福，故意不法侵害他之配偶權或故意以違背善良風俗之方法加損害於他，使他受有精神上痛苦且情節重大，須賠償他非財產上損害160萬元。

台北地院認為，男校長明知女子是有配偶之人，仍與之有逾越一般友人正當交往分際之行為，破壞人夫婚姻生活之和諧圓滿及幸福，判賠40萬元。可上訴。