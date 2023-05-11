28歲香港名媛蔡天鳳碎屍案8日進行2度提訊，案件仍持續調查中，事發至今除蔡天鳳的頭顱與大腿在湯鍋中尋獲外，其他殘肢至今難以找回，近日傳出家屬將於6月設靈出殯。

根據《星島日報》報導，蔡天鳳遭殺害後，家屬2月28日曾到案發地點大埔龍尾村進行路祭，並將蔡天鳳的牌位供俸在紅磡的一所道堂，而近期傳出家屬已從富山殮房領回遺體，預計將在6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，隔天出殯後火化；對此，知情人士透露，蔡天鳳的媽媽有聯絡大嶼山某佛寺的僧人為女兒舉行佛教儀式喪禮。

由於蔡天鳳生前愛美，夫家不斷找人進行遺體修復，因此領回遺體到出殯時間需兩個月的時間，此外，有報導指出，因蔡天鳳的遺體未能尋獲，只能將找回的遺體放入靈柩後，隨即封棺不開放瞻仰遺容，至於缺失部分傳出將由紙紮模型替代。

事實上，蔡天鳳碎屍案共有6名被告，除了前夫一家4人包括鄺港智、前大伯鄺港傑、前公公鄺球、前婆婆李瑞香外，幫助前夫逃亡的遊艇公司職員林舜與潘巧賢也包含在內，而在8日進行2度提訊時，6名被告相當平靜，僅有李瑞香全程低頭；檢方表示，在兇案租屋現場所發現的外套上，驗出前婆婆李瑞香DNA，另外，因需檢驗鋸、電鋸、多把刀、錘和廚房等30 樣工具的DNA，所以向法官申請延後再審，3案押至7月31日再度提訊。