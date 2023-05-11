富邦人壽副董事長林福星表示，本案為富邦人壽繼近期取得使用執照的信義計畫區A25案後，於臺北市投資不動產開發的最新計畫。「富邦人壽南港區玉成段新建工程」地處南港東區門戶計畫之首，富邦人壽於2020年5月以新臺幣282.87億元取得所有權，積極展開建築相關規劃設計作業。本案基地面積約2.48公頃，距離捷運松山站、台鐵松山車站約510公尺，距離捷運後山埤站550公尺，跨過成美橋即達內湖區，交通便利，為信義計畫區延伸發展至南港東區門戶計畫的重要樞紐，極具商業潛力。

在建築設計部份，林福星表示，本案邀請到國內頂尖的潘冀聯合建築師事務所進行規劃設計與監造；在整體設計上，規劃了大量的開放空間及綠化面積，未來可望提供南港地區居民優美、舒適的休憩場所。在基地南側的玉東公園上，將運用低碳建築工法，打造一處結合區民活動中心及公辦托嬰中心的公益空間，並透過捐贈的方式回饋鄉里，除了讓在地民眾享有舒適的活動空間，也響應政府增加公辦托嬰中心的托育政策，更代表富邦以實際行動落實ESG目標，以低碳、影響策略展現實踐永續承諾的決心，引領大家迎向共好的永續未來。