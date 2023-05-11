工研院產科國際所預估2023年台灣IC產業產值達4兆2496億元，年衰退12.1%。其中IC設計業產值為1兆760億元、年衰退12.7%；IC製造業為2兆6060億元、年衰退10.8%，其中晶圓代工為2兆4380億元、年衰退9.2%，記憶體與其他製造為1680億元、年衰退28.7%；IC封裝業為3771億元、年衰退19.1%；IC測試業為1905億元、年衰退12.9%。
《科技》Q1台灣IC產值雙衰 估全年減12.1%
工研院產科國際所統計第一季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1兆84億元，季衰退15.8%、年衰退13.0%。其中IC設計業產值為2400億元，季衰退7.7%、年衰退27.3%；IC製造業為6,279億元，季衰退18.4%、年衰退5.8%，其中晶圓代工為5873億元，季衰退18.8%、年衰退1.6%，記憶體與其他製造為406億元，季衰退12.7%、年衰退41.8%；IC封裝業為940億元，季衰退17.5%、年衰退14.5%；IC測試業為465億元，季衰退12.6%、年衰退11.4%。
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