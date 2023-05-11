台灣西部沿海自今年2、3月起，陸續發現16具海上浮屍，確認有9具是越南籍人士，近日死者家屬來台陸續來台認領遺體，相關地檢署依法核發相驗屍體證明書並發還遺體，協助家屬辦理殯葬事宜。台灣高檢署11日強調，台高檢十分重視岸際浮屍事件，將督導相關檢察署持續追查，如涉有不法，必嚴加查辦，以維護邊境安全。

台高檢表示，台灣沿海自今年2、3月起，陸續發現多具浮屍，經警方及海巡署調查，分別報請台南、台中、雲林、橋頭地方檢察署檢察官相驗遺體，並依據越南駐台北經濟文化辦事處提供資訊，確認死者為集體偷渡來台的越南籍民眾。

台高檢署依法辦理岸際浮屍遺體相驗程序，並安排死者家屬來台認領遺體，陸續召開4次跨機關聯繫會議，研商偵辦方向、證據蒐集及相關機關協力事宜。

台高檢3月30日成立「岸際浮屍事件聯繫平台」，由刑事局專人遞送死者家屬檢體回台比對鑑定、法務部法醫研究所出具檢體比對報告及解剖鑑驗報告、外交部與移民署及法務部國際及兩岸法律司協助死者家屬從速申辦來台簽證、由警政及海巡同仁規劃家屬來台後之檢警訊詢問及交通住宿事宜。

本案越南籍死者家屬5月8日晚間抵台，經台南地檢署檢察官5月9日，訊問家屬、確認人別、調查死者偷渡來台經過，再由相驗遺體的台南、台中、雲林、橋頭檢察署檢察官10日依法核發相驗屍體證明書並發還遺體，協助家屬辦理殯葬事宜。

台高檢考量家屬跨海來台辦理死者後事，諸多不便，基於人道關懷精神，已請財團法人犯罪被害人保護協會轉介民間慈善團體協助家屬辦理殯葬事宜。