台中捷運昨天驚傳重大工安意外！中捷行駛中車廂遭興富發建設新建案「文心愛悅」頂樓掉落吊車吊臂砸穿，釀1死10傷。台中地檢署檢察官胡宗鳴下午3時許到現場勘查蒐證，指示警方並將施工的吊車工頭、操作員及現場工人等8人帶回偵訊，經漏夜偵訊，將依傷害、過失致死、公共危險等3罪將吊車公司8名人員移送檢方，上午將由檢方複訊。

中檢表示，檢警針對現場工安意外責任進行蒐證、鑑識，經警方對死者家屬調查製作筆錄後報驗，檢察官將會同法官進行相驗，進一步釐清案情。

中捷車廂驚恐40秒畫面曝光 吊臂砸穿車廂引粉塵 乘客驚恐奔逃
助理教授林淑雅命喪中捷！台大恩師曝她生前「特殊過往」：非常優秀

中捷意外1死10傷！豪宅「6隻黃金大鳥」引熱議 民俗專家這樣說

#台中捷運 #吊車吊臂 #墜落 #砸穿 #工安意外