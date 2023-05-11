台中捷運昨天驚傳重大工安意外！中捷行駛中車廂遭興富發建設新建案「文心愛悅」頂樓掉落吊車吊臂砸穿，釀1死10傷。台中地檢署檢察官胡宗鳴下午3時許到現場勘查蒐證，指示警方並將施工的吊車工頭、操作員及現場工人等8人帶回偵訊，經漏夜偵訊，將依傷害、過失致死、公共危險等3罪將吊車公司8名人員移送檢方，上午將由檢方複訊。

中檢表示，檢警針對現場工安意外責任進行蒐證、鑑識，經警方對死者家屬調查製作筆錄後報驗，檢察官將會同法官進行相驗，進一步釐清案情。