花蓮一名70多歲的陳姓老翁因食道卡了2公分的魚刺，深夜感到喉嚨不適，後經醫師進行食道鏡手術取出後，解決魚刺卡喉危機。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名70多歲的陳姓老翁因食道卡了2公分的魚刺，深夜感到喉嚨不適，後經醫師進行食道鏡手術取出後，解決魚刺卡喉危機。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

品嚐鮮魚料理食最擔心遇到魚刺卡喉的問題，除自行咳出或請人取出，有些人還會利用吞白飯或喝醋等坊間自救偏方解決不適，卻可能造成食道二度傷害，嚴重的話還可能讓魚刺穿破食道，必須從頸部開刀取出，因此醫師建議民眾若無法解決魚刺卡喉還是到醫院檢查，減少食道受傷風險。

花蓮一名70多歲的陳姓老翁日前深夜因喉嚨疼痛，被家人送往花蓮慈濟醫院就醫，透過電腦斷層檢查發現他食道中有魚刺，經耳鼻喉科副主任周昱甫緊急進行食道鏡手術，取出2公分大的魚刺，順利解除魚刺卡喉危機。

魚刺卡在喉嚨時，有些人會嘗試咳出或請人協助查看是否能看到魚刺並取出，也有人會誤信吞白飯、喝醋等坊間自救偏方，盼能將魚刺吞下肚，不過這些方法，卻讓醫師大搖頭。

周昱甫，當魚刺卡喉時，千萬不要以吞飯自救，可能導致魚刺穿破食道，且喝醋不見得會讓魚刺變軟，反而可能造成食道灼傷，若不小心吞到魚刺時，民眾可自我觀察2至3天，若喉嚨持續感到有異物感及疼痛，建議到醫院檢查，避免引起頸部感染。

周昱甫說，民眾因魚刺卡喉就醫時，耳鼻喉科會先使用耳鼻喉科鏡檢查，再使用內視鏡找魚刺，找不到時則進一步使用X光或電腦斷層做詳細檢查。

魚刺若位在扁桃腺、口咽部時門診就可即時做處理，不過魚刺若不慎跑進食道裡，恐需進行麻醉利用食道鏡或胃鏡取出，不過胃鏡取出有風險，假如食道已被魚刺刺傷，充氣將食道撐開可能導致食道破裂。若魚刺已穿出食道，狀況就較為嚴重，得從頸部開刀取出，避免深頸部因感染長膿，壓迫呼吸道，導致生命危險。

周昱甫提醒民眾，取出魚刺後，一周內的飲食以清淡為主，避免食用刺激性、過硬的食物，導致傷口發炎及疼痛，也讓食道能好好復原。