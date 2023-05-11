Google Pixel 7a有石墨黑、雪花白與淺海藍3款顏色。（Google提供）

Google今（11）日凌晨舉行2023 I／O開發者大會，公布多項硬體產品與軟體服務，硬體產品方面宣告推出第一支折疊式手機 Pixel Fold、平板 Pixel Tablet，以及輕旗艦手機Pixel 7a，可惜目前台灣只有販售Pixel 7a。

Pixel 7a是Google手機7系列入門款，售價14990元，雖然價格親民，但為首次搭載「人臉辨識」和「修復模糊」功能的A系列手機，且所有鏡頭支援4K錄影，更大的感光元件、更寬廣的鏡頭角度，讓使用者體驗更強大的影像功能。在相同價位的手機中，功能強大。

這次推出石墨黑、雪花白與淺海藍3款顏色， 從外型來看，Pixel 7a擁有和 Pixel 7系列一致的外型設計，透過金屬質感的鏡頭護板和通透的背蓋設計，打造出流線美型的外觀。透過全新的金屬中框設計，在手機掉落或碰撞時，能夠提供更好的防護效果，Pixel 7a可說是最耐用的Pixel A系列手機。

搭配IP67防水防塵等級、防刮玻璃與長時間電力續航，Pixel 7a滿足日常生活中不同的使用情境與需求。另外，Pixel 7a採用Google Tensor G2處理器和Titan M2安全防護晶片，內建多層防護機制，在使用時擁有更流暢、更安全的體驗。

這款手機由台灣硬體團隊主導開發，是Pixel A系列的第5代裝置。相較於前一代，Pixel 7a擁有許多全新升級的特色與功能，包含無線充電、人臉辨識、更流暢的螢幕顯示。首次加入Pixel A系列的人臉辨識功能，另外，Pixel 7a擁有最高90Hz螢幕更新率，無論是滑動螢幕瀏覽網頁，或切換應用程式時，都能流暢運行。

大家在意的影像功能，相較於前一代Pixel 6a，Pixel 7a的相機系統全面升級，所有鏡頭都可支援4K錄影。透過更高畫素的相機、更大的感光元件、更寬廣的鏡頭角度，Piexl 7a能夠滿足生活中的不同拍照情境需求，不論是拍攝較遠的物體、或是在低光源環境，都能勝任，透過Tensor G2處理器加上升全新相機系統的軟、硬體整合，Pixel 7a能夠帶來更便利且出色的拍照體驗。

根據Google台灣硬體副總裁彭昱鈞發表的部落格文章，Pixel 7a有5大特點：

1.更驚艷的拍照效果：Pixel 7a的相機系統全面升級，感光元件的大小比起上一代Pixel 6a增加 72％，拍照時能夠保留更多細節。全新升級的1300萬畫素超廣角鏡頭，也能捕捉更寬廣的視野與畫面。在夜視模式下，Pixel 7a的拍照速度與清晰度比Pixel 6a提升兩倍，就算身處低光源環境，也能輕鬆拍出好照片。

2. 支援最高8倍高解析變焦：透過Tensor G2晶片提供機器學習所需的運算能力，Pixel 7a能夠達到最高8倍的高解析變焦，讓你在遠方拍攝物體時，無需額外設備或進階技術，都能在不同焦段拍出清晰、高品質的照片。

3. 長時間曝光功能首次加入Pixel A系列：Pixel 7a是第一款加入長時間曝光拍照功能的Pixel A系列手機，透過手機就可以紀錄充滿動感與活力的瞬間。無論是流動的瀑布或是煙火，都能輕鬆拍出光軌效果。

4.所有鏡頭都可支援4K錄影：全新前置鏡頭也從Pixel 6a的800萬畫素提升至1300萬，並支援4K錄影。透過前置鏡頭的升級，Pixel 7a將是首款所有鏡頭都支援4K錄影的Pixel A系列手機。

5.廣受好評的實用Pixel相機功能：Pixel 7a同樣擁有許多Pixel手機的實用相機功能，像是「魔術橡皮擦」和「修復模糊」。魔術橡皮擦能輕鬆消除畫面中亂入的人物和雜亂背景；而修復模糊自從去年在Pixel 7系列推出以來，受到許多使用者的喜愛，無論是家裡珍藏的老照片、手抖拍出的模糊照片，都可以透過這項功能，避免錯失寶貴一瞬而懊惱不已。

Google Pixel 7a 官方限定手機殼。（Google提供）

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