彰化一名人夫控訴，妻子帶著小孩至汽車旅館外宿，孩子隔天返家稱是「3人睡一張床，除了媽媽之外，還有一個是老哥哥」，讓他深感遭背叛，崩潰向妻子及該位男性提告求償。但彰化地院審理後，認為證據不足，判人夫敗訴。可上訴。

判決書指出，人夫指出，與妻子結婚逾6年，育有1子，妻子於2021年10月間帶著孩子出門，稱要到汽車旅館過夜，他強烈反對之下，妻子仍堅持外出，直到隔日晚間8時許才返家，當他詢問孩子情況時，孩子稱，「在外面睡，3個人睡同一張床，除了媽媽之外，還有一個是老哥哥」等語，均可得知「老哥哥」A男為妻子的外遇對象。

人夫表示，他放在車上的錄音筆中，錄下妻子與A男的對話，妻子說「我老公碰我的時候我都不會翹起來，他不碰我的時候我還會自然的想起來」，此外B男還曾說過「我要帶你們母子走，但你現在還沒離婚，還要4、5個月才拿到身分證」、「那你拿到身分證就要走嗎？」，妻子則回「對，我拿到身分證就要離婚」等語，他還於路上撞見2人一起逛夜市，認為配偶權遭嚴重侵害，向2人請求精神撫慰金30萬元。

彰化地院審理時，女方否認與A男一起入住汽車旅館，且當時未成年子女返家後也沒有說出與B男同床共眠的話，反控是丈夫杜撰；法官勘驗證據後，認為人夫提交的錄音檔內容僅是片段，不能以此認定2人為男女交往關係，人夫也拿不出2人曾去汽車旅館的證據，審酌後判人夫敗訴。可上訴。