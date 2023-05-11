迴轉壽司領導品牌「藏壽司」來台已邁入第九年，在完成開設全台第50間分店基隆中正信三店的中程目標，在高雄開設的第51間店「高雄時代大道店」也是品牌海外首間「藏壽司全球旗艦店」結合餐飲及遊戲體驗，由日本鬼才設計師「佐藤可士和」親自監修，眾多創新元素，翻轉大眾對迴轉壽司店的印象。

亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示選址台灣觀光大都高雄開設藏壽司全球旗艦店的原因之一，是期望高雄時代大道店能成為高雄新餐飲地標。

【藏壽司時代大道店】用餐區。（藏壽司提供）

店裝設計全程交付日本鬼才設計師佐藤可士和負責監修，延續江戶時代的風格，以燈籠牆作為整體視覺亮點，並搭配五彩繽紛的燈光讓整體視覺效果更加炫目，走到入口處更可看見迎賓大燈籠及台灣獨家設計的藏壽司家徽水池，以浮世繪裝飾店內，讓消費者能以視覺體驗江戶時代的娛樂文化，引進日本祭典遊戲，更能體驗熱鬧歡愉的生活氣息 。因此，不難看出這間店深具飲食和娛樂共存的意義，將用餐體驗提升到另一層次。