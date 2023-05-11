台中捷運豐樂公園站旁的新建案，昨（10）日中午發生吊臂突從高樓掉落，砸中捷運列車，造成1死10傷悲劇，政治大學法學院生醫倫理與醫事法律研究中心主任劉宏恩表示，死亡的靜宜大學助理教授林淑雅是他的學妹，他不敢相信搭捷運竟會被從天而降的鋼架砸死，再回顧台南3歲女童走斑馬線遭輾斃、太魯閣出軌釀50死等，感嘆台灣人命不值錢，「我們是住在第三世界嗎？」

劉宏恩昨（10）日在個人臉書指出，林淑雅是他台大法律和史丹佛大學法學院的學妹，看到新聞讓他不禁掉下眼淚。他感嘆，真心相信環保減碳而搭乘大眾運輸的人，竟會在捷運車廂裡被從天而降的建築工地鋼架砸死。

劉宏恩表示，再看到台南媽媽帶著3歲女兒守法走斑馬線，被急切轉彎的汽車撞死；全家開心搭太魯閣號去花東觀光，因台鐵承包商的馬虎施工，導致工程車滑墜軌道，造成火車脫軌釀50死、200多人輕重傷。

劉宏恩說，甚至有人只是站在自己高雄的家門口，也因地下石化管線氣爆而被炸死，「請問台灣人命就這麼不值錢嗎？我們是住在第三世界嗎？實在覺得喪志。」