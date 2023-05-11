台中捷運今日召開記者會，開場後全場替罹難者默哀。（圖／張亦惠攝）

車廂畫面曝光 建商吊臂掉落釀中捷乘客1死10傷（影／中捷提供）

興富發建設文心愛悅建案昨天拆除塔吊時，疑因鋼索斷裂，導致吊臂砸進中捷軌道，釀1死10傷意外，中捷公司代理董事長林良泰率主管為死者林淑雅默哀1分鐘，並公布車站及車內監視器畫面，從吊臂掉落軌道區到列車撞上僅40秒，車廂內的乘客紛紛驚恐奔走或是護頭蹲在地上。

以下為台中捷運公布整起意外事件的發生時間序:

12:26:50 列車進入豐樂公園站2月台。

12:27:04 站外建案吊車吊臂砸到隔音牆。

台中捷運11日公布站內監視器畫面，10日12:27:04 站外建案吊車吊臂砸到隔音牆。（圖／台中捷運提供）

12:27:05列車進站停妥2月台，吊車吊臂掉落軌道區。

12:27:05-12:27:14 保全聽到異常聲響回頭趨前確認軌道區狀況(費時9秒)

12:27:14-12:27:24 保全察覺軌道異狀，並以對講機通知站長(費時10秒)。隨車人員站立車門旁，於月台區確認旅客上下車狀況。

12:27:20 隨車人員進入車廂。

12:27:22 列車執行關門作業。

12:27:22-12:27:26 月台相關人員(保全及2名旅客)查看前方狀況(大量粉塵)。

12:27:26 列車關門，隨車人員及旅客察覺前方狀況(大量粉塵)。

12:27:30 豐樂公園站2月台列車離站。

12:27:32 隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業。

12:27:42 車內旅客開始有防護動作。

台中捷運11日公布事故當下車廂監視器畫面，10日12:27:42 車內旅客開始有防護動作。（圖／台中捷運提供）

12:27:45 列車撞上軌道障礙物，至12:27:52列車停車(12:27:48列車障礙物偵測及緊急煞車作動、12:27:51車門非預期開啟告警、12:27:54車門障礙物偵測作動)。