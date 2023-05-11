台灣沿海日前發現9具越南籍人士浮屍，死者家屬近日來台認領遺領，財團法人「犯罪被害人保護協會」基於人道關懷，關懷無國界，一路關懷陪伴死者家屬、協助完成遺體領回及火化處理程序，讓死者順利返鄉。

犯保協會表示，岸際浮屍事件，經警察機關及海巡機關清查，確認死者為集體偷渡來台之越南民眾，為辦理遺體之相驗等程序，越南籍9名死者家屬已抵台處理後事。

犯保協會表示，協會的保護服務對象為因他人犯罪行為被害而死亡的遺屬，本案死者為集體偷渡來台的越南籍民眾，雖非犯保協會服務對象，但基於關懷無國界人道精神、及尊重越南禮儀立場，考量越南籍家屬來台可能的身心狀況以及對我國辦理遺體相驗領回及火化程序不熟悉，因此透過相關地檢署及犯保協會分會橫向聯繫協助家屬。

犯保協會指出，協會提供的人道關懷協助，包含提供家屬關懷陪伴、配合地檢署相驗程序協助完成遺體領回及火化處理、與檢察機關資訊聯繫，協助死者家屬為必要協助，並連繫中華民國善願愛心協會提供遺體運送、火化及告別式等協助，讓家屬安心完成後事，平安返國。