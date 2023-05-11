藥華藥第一季營收8.87億元、毛利率高達85%，兩項指標均持續成長，顯見美國營收大幅成長，占比增加。藥華藥表示，第一季營業費用14.8億元，較2022年第四季增加11.95%，主要來自於限制員工權利新股認列費用。如扣除限制員工權利新股認列相關費用，本季營業費用及稅前淨損均較去年第四季減少。

因藥華藥旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg，P1101)獲日本真性紅血球增多症(Polycythemia Vera, PV)之上市許可證為其發行限制員工權利新股計畫的重大里程碑之一，而在公司全體員工的齊心努力下，Ropeg已於今年3月27日獲日本PV藥證，成功達標，故藥華藥依照會計準則規定將該里程碑之相關費用全數認列於第一季，致費用較前一季增加。

藥華藥今年第一季為衝刺美國、日本營運動能而提升預算，Ropeg從今年一月至今於美國市場的出貨量和開立處方簽的醫師均呈現成長趨勢。Ropeg也已獲得日本藥證，預計在第三季上市銷售。

藥華藥表示，在公司營收持續成長、合理控制費用及毛利率持續穩定成長的狀況下，有助公司早日達到獲利的營運目標。