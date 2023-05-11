興富發位於台中南屯區的文心愛悅工地昨（10日）吊車的吊臂砸穿中捷車廂，造成1死10傷；對此，台灣首席吠陀占星師李靜唯驚呼，「連最安全的捷運都會遭此橫禍」，過去2個月與交通運輸有關的意外頻傳，她提醒民眾接下來仍要多留意各方面災難。

李靜唯指出，她通常要客戶注意車關時，都會建議搭乘大眾交通工具，想不到連最安全的捷運都會遭此橫禍。她提到，昨日下午4：30之前，火星從雙子座逐漸靠近巨蟹座，火星是意外的災難、毀滅，對應塔羅大牌「塔」；雙子座跟交通運輸有關，「整整2個半月，台灣確實沒有辜負『行人地獄』的惡名。」

李靜唯表示，火星昨下午4：30左右正式進入巨蟹座，所有跟家園、田宅、民生物資、汽車及商業不動產相關的產業，都要特別注意意外災難；另外，夏季來臨，也要留意缺水、缺電、乾旱、暴雨等問題。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

李靜唯列出吠陀占星特別要注意的星座

▍正財運最弱（意外開銷變多，宜做好財務控管）

雙子座（6／15～7／14）

處女座（9／15～10／14）

▍偏財運最弱（股票金融不宜投機、注意小人口舌是非）

雙魚座（3／15～4／14）

射手座（12／15～1／14）

▍感情運最弱（婚姻感情易爆發激烈衝突，宜做好情緒控管）

摩羯座（1／15～2／14）

巨蟹座（7／15～8／14）

▍事業運最弱（工作意外失誤或突然被裁員、降職）

天秤座（10／15～11／14）

金牛座（5／15～6／14）

▍遷移運最弱（出外注意車關或意外血光）

天蠍座（11／15～12／14）

水瓶座（2／15～3／14）

▍健康運最弱（身心狀況不佳，建議做健檢避血光）

射手座（12／15～1／14）

獅子座（8／15～9／14）

雙魚座（3／15～4／14）

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