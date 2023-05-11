肇事的自小客車擋風玻璃因撞擊破裂。（警方提供。許逸民／澎湖傳真）

澎湖日前發生2起死亡車禍！一是前晚軍人酒駕肇事，害來自台灣的騎士枉死；另一是昨近午騎乘機車的老人自撞路旁車子後，送醫傷重不治。而澎湖花火節舉行期間，機、船票都一位難求，死亡的台灣騎士家屬，最後還求助澎湖縣政府1999專線，由旅遊處協助家屬搭機抵澎處理善後。

警方調查，9日20時58分許，來自台灣的吳男（28歲）騎乘普重機車在馬公市經國路與文學路岔路口處，研判沿馬公市文學路北向南方向行駛，行至肇事路口時，與駕駛自小客車附載乘客沿馬公市經國路東向西方向行駛陳男（21歲、現役軍人），車輛發生碰撞。

強烈的衝撞力道，除把機車撞向停路邊的混凝土攪拌車後外，騎士也被撞到飛起再落地，左腳骨折、胸部及腹部內出血，經消防局救護車將其送往三總澎湖分院急救，於當日晚間10時56分許急救無效宣告死亡，自小客車駕駛及乘客則均未受傷。

警方表示，經查自小客車陳姓駕駛有飮酒，至於死亡的吳姓機車騎士，委由三總澎湖分院抽血檢驗後酒測值為0，全案並移送澎湖地檢署偵辦。

而騎機車自撞路邊車輛死亡的老人，則高齡87歲，是昨上午10點50分左右，在湖西鄉全聯前的道路自撞路旁車子後摔倒，經送醫後，昨下午因傷重不治。

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