癌症是國人十大死因之首，一般多認為基因突變是治癌主要因子，但一篇權威研究發現，環境對於人是否真會罹癌更具影響力。國內醫師李思賢表示，環境這因子包括抽菸、飲酒、病毒感染、壓力、飲食，使一個細胞產生足夠的基因突變，最後導致癌症，因此人雖不能改變自身的基因，但仍有過半影響力來決定是否真會罹癌。

家醫科醫師李思賢在其臉書分享一篇曾刊載於《新英格蘭醫學期刊》的研究，該研究是探討「基因」與「環境」對癌症的影響程度，觀察對象是來自瑞典、丹麥、芬蘭的44,788對雙胞胎，之所以選雙胞胎是考量雙胞胎擁有最相似的基因，來分析這些雙胞胎經32年的追蹤後，罹患癌症的比率。

結果顯示，與基因相關而增加罹患率的癌症有胃癌、直腸癌、肺癌、乳癌和攝護腺癌，但是在數據上，具有統計意義的癌症是攝護腺癌(42%)、直腸癌(35%)、乳癌(27%）。

該研究發現，就算是與乳癌最相關的基因BRCA1和BRCA2，以1940年為分水嶺，在1940年前出生者有這兩個基因突變，罹患乳癌的機率僅24%，但1940年後出生的人，有這兩個基因突變，罹患乳癌的機率高達67％，可見環境變遷對癌症的影響。

李思賢表示，研究顯示，即使是和基因最相關的癌症，基因影響力不超過一半，「對大多數癌症來說，環境才是致癌的主要原因。」人可藉由控制環境，包括菸酒、病毒感染、壓力、飲食，來決定自己會否罹癌。

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