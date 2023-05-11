37歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）歷經在夜店與男子熱舞、官邸開趴等爭議，所屬政黨又在4月輸掉國會大選，馬林昨（10）日與相戀19年的丈夫雷克南（Markus Raikkonen）共同宣布離婚，他們未透露分開原因，僅表示希望外界尊重隱私。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬林與雷克南昨日分別在Instagram個人帳號發布限時動態，宣布結束3年婚姻關係。

芬蘭總理馬林10日在IG限時動態宣布與相戀19年的丈夫雷克南離婚。（圖／路透社）

他們在聲明中表示，感謝彼此19年的相伴，並且有了摯愛的女兒，強調兩人仍是最好的朋友，盼外界尊重隱私。

馬林與同年的雷克南2020年8月在芬蘭總理官邸結婚，僅邀請40名至親好友出席祝福，當時馬林感性發文：「我們一起度過青春，一起邁入成年，一起為我們親愛的女兒成長為父母。」

馬林2019年成為芬蘭總理，當年以34歲之姿成為全球最年輕總理。她帶領國家挺過新冠肺炎疫情，不過2022年中陸續爆出她上夜店、在官邸開趴的影片，前衛作風引發爭議。

2022年8月，馬林被拍到在夜店與芬蘭流行男歌手歐拉維烏西維爾塔（Olavi Uusivirta）抱在一起跳舞，當時馬林雙手搭在歐拉維烏西維爾塔的肩膀上，對方則撫著馬林的背，影片中的馬林看起來相當盡興。

芬蘭總理馬林2022年8月被外洩夜店與男歌手歐拉維烏西維爾塔（Olavi Uusivirta）抱在一起熱舞的畫面。

這段影片引發爭議，迫使歐拉維烏西維爾塔發布聲明，強調兩人只是朋友，沒有發生任何不適當的行為，反駁婚外情傳聞。歐拉維烏西維爾塔於2021年與妻子離婚。

目擊者表示，除了歐拉維烏西維爾塔，當晚馬林也與另外2名男子熱舞，甚至坐在另外2名男子的大腿上。當晚另一支外洩影片也顯示，馬林與33歲芬蘭網紅薩卡（Sabina Sarkka）熱舞，兩人雙手環住彼此的腰部，腿部交纏，氣氛相當嗨。

針對夜店熱舞爭議，馬林當時強調「每個人都需要休閒及外出放鬆」，在將多數時間用來處理政府公務及盡母親職責後，她應該有權稍微放鬆。

不過夜店熱舞片外洩後不久，馬林同一天稍早先在總理官邸與朋友開趴熱舞的影片又被外流，甚至引爆吸毒疑雲，讓她後續眼眶泛淚表示「我也是人」，並送驗檢體，澄清沒有吸毒。

芬蘭總理馬林2022年中被外洩總理官邸開趴的畫面，更引發吸毒疑雲，她後續送驗檢體自清。

馬林任內帶領國家挺過新冠疫情、加入北約，深受芬蘭民眾歡迎，尤其前衛的作風讓年輕選民刮目相看，不過她所屬的社會民主黨（Social Democrats）仍在4月初的國會大選中敗選，外媒分析，除了私生活備受爭議，馬林政府擴大公共支出的政策也受到保守派抨擊。

馬林目前為看守總理，預計秋天新國會開議後下台。

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