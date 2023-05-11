25歲大馬女星艾薇（本名：李艾薇）從選秀節目《聲林之王2》出道，歌聲具爆炸力和辨識度，現在是蕭敬騰師妹；去年她被爆與同為《聲林之王2》出身的22歲新生代饒舌歌手吳霏熱戀，果真最近被周刊捕捉到兩人在陽台激吻、撫摸等，對此，艾薇大方認愛吳霏，坦言家人都知道這段戀情。

艾薇上月底唱完演唱會後，被時報周刊目擊深夜11點多抵達吳霏的住處，兩人在陽台上邊聊天邊肢體接觸，包括十指緊扣、擁抱、激吻等，氣氛濃烈時，吳霏更把雙手放在艾薇腿上，把頭埋進她的大腿，看起來像在親吻，整個過程約40分鐘，不難看出彼此正打得火熱。

吳霏把頭埋進艾薇的大腿狂親。（圖／時報周刊提供）

根據《TVBS新聞網》報導，艾薇認愛吳霏，強調沒刻意隱瞞戀情，家人都知道，只是不想高調放閃，盼望保有個人隱私，外界把專注力放在作品上。

吳霏去年10月受訪被問及與艾薇的緋聞，僅表示兩人是朋友，不過未來的事一切都說不準，「我說有、大家也不信，沒有、大家也不信，但會不會在一起，以後也很難說。」並公開理想型是南韓女團TWICE的成員Mina。至於會不會仿效偶像劉德華低調祕戀？吳霏回應：「如果對方不是圈內人，就有可能。」如今與艾薇的戀情浮上檯面，獲得大批粉絲祝福。