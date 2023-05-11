周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.77點或0.38%，為463.64點。
在美國公布CPI數據之後，歐股基準指數曾短暫轉為正值。資料顯示，美國四月的整體通膨有所放緩。然而對報告的更深入研究，顯示美國的核心通膨仍然強勁。
TS Lombard的研究主管Andrea Cicione說，通膨將無法穩定在令聯準會滿意的2%水準。如果沒有經濟衰退，通膨將不會朝向聯準會的目標下降，這意指著，聯準會可能暫停升息，但最終他們將再次加息，以便讓通膨接近目標水準。
個人和家庭股，以及食品飲料股是受創最重的板塊。科技股和房地產股是少數上漲的板塊。
瑞典生物製藥公司SOBI(Swedish Orphan Biovitrum)大跌14.5%；此前這家製藥商表示，同意以17億美元現金收購美國的CTI生物製藥。
瑞典房地產公司SBB連續3天下跌，累計已跌46%；該集團債務問題引發了擔憂，此外公司一高層也出現賣股情形。
同時之間，優於預期的企業財報，則對歐股形成了支撐。
製藥廠愛爾康(Alcon)在公布第一季優於預期獲利之後，大漲7.4%，報70.6瑞郎。
丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)飆升3.7%；儘管產業形勢嚴峻，但該公司第一季意外實現獲利，並維持全年的業績指引。
法國農業信貸在交易部門營收上升之際，打破了第一季獲利預期，股價應聲上漲5.0%，報11.7歐元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。