Panasonic在公布最新財報時指出，導入改良計畫是為了增加產業競爭力，故大量製造預定日期，現在改為2025財年的上半年。正當Panasonic還在日本位於和歌山的工廠試產這款4680型電動車電池的時候，特斯拉卻已經在量產。但是，現階段4680實際生產與功效，卻難達到特斯拉的希望值。

特斯拉日前曾說，旗下電動皮卡系列Cybertruck計畫在明年投產之前，要先穩定提升4680型電池產能。目前，特斯拉已把這種電池，安裝在基本款的Model Y電動車上。

分別在美國加州以及德州超級工廠內，製造4680型電池的特斯拉統計，截至2022年底之前，每周已為至少1,000輛電動車來生產這些電池，數量相當於德州工廠年產能的兩成左右。

特斯拉電池供應業者之一的韓國LG Energy Solution，上個月曾表示，規劃最晚在2023年底之前，將在韓國廠房內新蓋一條4680型電池產線。不過，這家全球市占率第2大的電池商，卻未明說這種電池何時能量產。